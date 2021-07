Autor do gol do título brasileiro em 2016, lateral-direito é anunciado na Grécia

Campinas, SP, 16 – O zagueiro Fabiano foi apresentado na noite de quinta-feira pelo Aris FC, da Grécia. Aos 29 anos, o defensor chega em sua terceira temporada na Europa, após defender o Boavista, de Portugal, e o Denizlispor, da Turquia.

CONFIRA GOLS DO NOVO REFORÇO DO TIMÃO

FALA, FABIANO!

Feliz com a oportunidade, o jogador falou para o site oficial da equipe sobre a nova casa.

“Estou numa das maiores equipes da Grécia e meu objetivo é ajudar o Aris a dar mais um passo nesta nova temporada. A trajetória da equipe nos últimos anos prova que ela está em constante evolução e queremos que isso continue. Com muito trabalho e com a ajuda de todo o grupo, acredito que teremos sucesso”, avaliou.

“De minha parte prometo que darei 100% para ajudar o ARIS com a experiência que adquiri ao longo destes anos e desejo sucesso para nossa equipe. Não vejo a hora de poder logo estrear com esta camisa”, afirmou.

TRAJETÓRIA

Catarinense de São João do Oeste, Fabiano começou nas categorias de base da Chapecoense e defendeu no Brasil também Cruzeiro, Palmeiras (autor do gol do título Campeonato Brasileiro em 2016) e Internacional. O atleta assinou por três anos com a equipe de Tessalônica.

“Agradeço a Deus primeiramente por chegar até aqui. Estou muito feliz e motivado para encarar esta nova etapa da minha carreira. Quero poder retribuir em campo o que já venho recebendo aqui nestes primeiros dias de Grécia. O objetivo é trabalhar forte para entrar bem nas competições”, finalizou.