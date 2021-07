Auxílio de R$1.800 é liberado para novo grupo de pessoas

O Governo do Estado de São Paulo vai conceder um auxílio no valor de R$ 1.800 para os cidadãos que perderam um parente próximo para a Covid-19. O pagamento ocorrerá em seis parcelas de R$ 300, com início neste mês de julho e finalização em dezembro.

A medida faz parte do programa SP Acolhe, e será destinada a pessoas que perderam os parentes dos seguintes graus: pai, mãe, filho, avô e avó. Neste sentido, caberá o governo determinar que receberá o auxílio.

Para isso, a gestão cruzará os dados do CadÚnico com os registros de óbito ocorridos no estado. A intenção é atender cerca de 10.929 mil pessoas, com 11.183 benefícios distribuídos.

Quem pode receber o benefício?

Além de se enquadrar nos requisitos mencionados, como ter pedido o pai, a mãe, filho ou avós, o cidadão deve atender outros critérios para ter acesso ao novo benefício. Veja quais são os outros critérios de concessão a seguir:

Ter cadastro no Cadúnico;

Possuir renda menor ou igual à 3 salários mínimos (R$ 3.300);

Compor uma família com 2 integrantes ou mais.

Segundo a secretaria do estado, a iniciativa é para amparar “a população em maior fragilidade social”, considerando os impactos da pandemia decorrente do coronavírus.

Você Pode Gostar Também:

Saques do auxílio emergencial liberados nesta semana

O cronograma dos saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial foi iniciado na última nesta quinta-feira (1). O pagamento segue o mês de nascimento de cada beneficiário, sendo assim, amanhã podem resgatar o benefício em espécie os nascidos em janeiro. As liberações vão até o dia 19 de julho.

Além dos saques e transferências, os correntistas da conta poupança social digital do Caixa Tem, podem utilizar vários serviços disponibilizados na plataforma. Entre eles estão: pagamento de contas e boletos, compras on-line por meio do cartão de débito virtual, compras presenciais com QR Code, recarga em celular, entre outros.

Calendário de saque da 3ª parcela do auxílio emergencial

Nascidos em Saques da 3ª parcela Janeiro 1 de julho Fevereiro 2 de julho Março 5 de julho Abril 6 de julho Maio 8 de julho Junho 9 de julho Julho 12 de julho Agosto 13 de julho Setembro 14 de julho Outubro 15 de julho Novembro 16 de julho Dezembro 19 de julho

Veja também: Bolsonaro ainda pressiona por Bolsa Família com média de R$ 300