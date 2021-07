Auxílio Emergencial 2021: 5ª parcela já tem data de pagamento

Para os beneficiários que estavam esperando a confirmação de novas parcelas no calendário do auxílio emergencial, a 5ª parcela já tem data para acontecer. Foi confirmado pelo governo federal a extensão do calendário do benefício de 2021 para até outubro.

Portanto, além da quarta parcela, já aprovada e que deverá ser paga neste mês, haverá mais três CONFIRMADAS para este ano.

A quinta parcela em agosto;

Sexta parcela em setembro;

Sétima em outubro;

Em novembro é esperada a reformulação do Bolsa Família, que deve ser turbinado. Veja o valor aqui.

“Então o auxílio que terminaria em 31 de julho, ele segue agosto, setembro e outubro. Outubro é o mês que todos os governadores tão dizendo que terão vacinado toda a população adulta brasileira”, declarou Paulo Guedes, ministro da Economia.

Calendário do auxílio emergencial, veja as datas da 5ª parcela

A quinta parcela, conforme calendário do auxílio emergencial, deve ser paga a partir do dia 15 de agosto para o público geral. E os beneficiários do Bolsa Família devem receber os valores de 18 a 31 de agosto.

O calendário do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, acontece no mesmo dia que o benefício seria pago se não houvesse o programa especial devido a pandemia.

Confira as datas de pagamento, de acordo com o Número de Identificação Social – o Nis.

Inscritos NIS 5ª parcela NIS de final 1 18 de agosto NIS de final 2 19 de agosto NIS de final 3 20 de agosto NIS de final 4 23 de agosto NIS de final 5 24 de agosto NIS de final 6 25 de agosto NIS de final 26 de agosto NIS de final 8 27 de agosto NIS de final 9 30 de agosto NIS de final 0 31 de agosto

Valor da extensão e inscrição

Não será aberta inscrição para o recebimento das três novas parcelas do calendário do auxílio emergencial. Devem receber apenas aquelas pessoas que já recebiam em 2020.

Os valores do auxílio emergencial devem ser mantidos. Sendo:

R$ 150 para pessoas que moram sozinhas;

Famílias com mais de um integrante devem receber R$ 250;

R$ 375 para mães chefes de família;

Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial

O calendário da quarta parcela do auxílio emergencial ainda deve ser adiantado, ao menos para o público geral.

“É muito claro que vamos acabar antecipando o quarto ciclo também, naturalmente, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas”, declarou Pedro Guimarães, presidente da Caixa, em live.

Pelo calendário do auxílio emergencial sem adiantamento, o público geral receberia a partir de 23 de julho e beneficiários do Bolsa Família desde 19 de julho.

