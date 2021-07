Auxílio Emergencial 2021: antecipe o saque da 4ª parcela pelo iti do Itaú

Quem recebe o benefício do auxílio emergencial 2021 pode ter o dinheiro na conta iti em 1 dia útil – saiba como!

A 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 foi antecipada e você pode adiantar esse valor pelo iti do Itaú.

Os beneficiários que não fazem parte do Programa Bolsa Família irão receber a 4ª parcela do Auxílio Emergencial no app CAIXA Tem a partir de sábado (17/07), de acordo com o mês de nascimento, conforme antecipação do governo.

Valor liberado online pode virar saque em espécie mais rápido

No entanto, ainda que ocorra a liberação do valor para a usabilidade online, o dinheiro só será liberado para saques e transferências depois de algumas semanas.

Por isso, algumas empresas permitem que você antecipe o valor do saque, através do seu aplicativo, como é o caso do iti do Itaú.

Facilidade e agilidade no processo

Sendo assim, basta o beneficiário criar um boleto no iti e pagar no app CAIXA Tem. Dessa forma, o dinheiro ficará disponível na sua conta no dia seguinte ao pagamento.

Você Pode Gostar Também:

No entanto, caso o boleto seja pago nos fins de semana, o dinheiro ficará disponível na conta até terça-feira.

Facilidades para utilização do valor

Além disso, ao antecipar o auxílio emergencial através do Itaú você pode usar o cartão da conta para fazer compras, pagar assinatura online, realizar transferência para qualquer banco. Bem como, utilizar o PIX para pagamento de contas e boletos, realizar recargas no celular etc. Além disso, é possível realizar saques em qualquer caixa 24 horas.

A antecipação do auxílio emergencial através do iti é bem simples. Basta você criar um boleto no aplicativo com o valor exato do seu benefício e pagar no aplicativo da Caixa Tem.

Passo a passo para antecipar o auxílio emergencial 2021 através do Itaú

Primeiramente, abra o aplicativo iti e selecione a opção “colocar dinheiro”, digite o valor que você deseja resgatar via boleto e selecione “criar o boleto”. O próximo passo é copiar o código e pagar no aplicativo Caixa Tem. Sendo assim, em até um dia útil o Itaú informa que o dinheiro estará na sua conta.

Lembrando que a antecipação do auxílio emergencial 2021 através do Itaú é uma opção para clientes que já utilizam o aplicativo iti. Pois, é possível realizar movimentações através do aplicativo Caixa Tem.

Essa facilidade de saque pode ser interessante para muitos benefíciários, por isso, é importante que conheça essas opções para que possa utilizar o benefício da melhor forma.