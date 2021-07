Auxílio Emergencial 2021: Calendário da 4ª parcela e prorrogação

Os depósitos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 já foi encerrado. Agora, a Caixa Econômica Federal está liberando as datas de saques e transferência do benefício.

Muitos beneficiários, inclusive, aqueles que já puderam acessar a terceira parcela, aguardam ansiosamente pelo pagamento da quarta parcela do programa. De acordo com o presidente da instituição, Pedro Guimarães, há uma grande possibilidade do próximo pagamento ser antecipado.

Caso isso de fato ocorra, um novo calendário atualizado da quarta parcela deve ser divulgado próximo a data em que seria distribuído o benefício. Por meio disso, as lotéricas e agências da Caixa não ficam superlotadas, uma vez que os beneficiários estão movimentando o dinheiro pelo Caixa Tem.

Calendário da 4ª parcela

Até o momento, a Caixa não liberou o novo calendário referente a antecipação, desta forma considera-se o cronograma liberado anteriormente. Confira:

Nascidos em: Depósitos Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1º de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1º de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Vale ressaltar, que este calendário é destinado aos contemplados inscritos via canais digitais e CadÚnico. Os cidadãos inscritos no Bolsa Família seguem o cronograma original do programa social.

Prorrogação

A distribuição da quarta parcela seria a última, no entanto, na semana passada o Governo Federal oficializou a prorrogação do auxílio emergencial. Agora, o benefício terá mais três meses, totalizando 7 parcelas concedidas, pagas até o mês de outubro.

Todavia, a extensão não vai alterar as regras e condições do coronavoucher. Sendo assim, terão direito as novas parcelas os atuais beneficiários. Além disso, os valores serão os meses, variando de R$ 150 para R$ 375.

