Auxílio Emergencial 2021: Calendário de pagamentos do 4º ciclo

O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União, a Portaria nº 645, de 14 de julho de 2021, que confirmou a antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial através do calendário atualizado.

O auxílio emergencial 2021 foi instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021. Incialmente, o programa seria encerrado em julho, porém, devido aos avanços no plano de vacinação contra a Covid-19, a medida ganhou mais três meses.

Neste sentido, a que seria a última parcela do auxílio acaba de ter o calendário de depósitos e saques antecipado. O benefício seria depositado, conforme o cronograma original, somente no fim do mês, mas com a antecipação, a partir deste sábado (17), os beneficiários nascidos em janeiro terão acesso ao auxílio.

Contudo, vale lembrar que este grupo de segurados são os que não recebem pelo Bolsa Família. Com relação aos inscritos no programa social, o benefício será concedido a partir do dia 19 de julho, para os que tem o NIS terminado em 1.

Confira os calendários a seguir.

Calendário de crédito em poupança social digital

Mês de nascimento Data do crédito em conta Janeiro 17 de julho Fevereiro 18 de julho Março 20 de julho Abril 21 de julho Maio 22 de julho Junho 23 de julho Julho 24 de julho Agosto 25 de julho Setembro 27 de julho Outubro 28 de julho Novembro 29 de julho Dezembro 30 de julho

Calendário de saque em dinheiro

Mês de nascimento Data para saque em dinheiro Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Calendário da 4ª parcela para o Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

