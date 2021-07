Auxílio Emergencial 2021: Calendário desta semana; confira quem recebe

Esta semana, a Caixa Econômica Federal continuará com os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial para o grupo geral e para os segurados do Bolsa Família. Ambos os calendários funcionam de maneira diferente.

Para os cidadãos que se inscreveram via site, aplicativo e Cadúnico, os pagamentos da quarta parcela foram iniciados no dia 17 de julho. Já os cidadãos que fazem parte do Bolsa Família, passaram a receber o benefício a partir do dia 19 também deste mês.

Pagamento para o grupo geral

Os beneficiários do auxílio emergencial que fazem parte do grupo geral, recebem a parcela de maneira escalonada conforme o mês de aniversário. Além disso, para estes o benefício primeiramente é depositado na conta poupança social digital e após alguns dias é liberado para saques em espécie e transferências.

De acordo com o calendário do programa, a partir desta terça-feira (27), o benefício será enviado aos cidadãos contemplados que fazem aniversário em setembro e assim por diante. Na próxima sexta-feira (30), receberá o último grupo, composto pelos segurados nascidos em dezembro.

Calendário de depósitos da quarta parcela do auxílio

Mês de nascimento Data do crédito em conta Janeiro 17 de julho Fevereiro 18 de julho Março 20 de julho Abril 21 de julho Maio 22 de julho Junho 23 de julho Julho 24 de julho Agosto 25 de julho Setembro 27 de julho Outubro 28 de julho Novembro 29 de julho Dezembro 30 de julho

Como mencionado, após concluir os depósitos, o Governo Federal passa a liberar os saques e transferências. Confira o calendário a seguir:

Calendário de saques da quarta parcela do auxílio

Mês de nascimento Data para saque em dinheiro Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Pagamento para os segurados do Bolsa Família

Os inscritos do Bola Família também estão recebendo a quarta parcela do auxílio emergencial. Para eles, o calendário segue a ordem no digito final do Número de Identificação Social (NIS). Além disso, os atendidos podem sacar o benefício na mesma data em que é adicionado a conta poupança social digital.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Serviços disponíveis no Caixa Tem

A conta poupança social digital está vinculada ao aplicativo Caixa Tem, criado pela Caixa Econômica Federal. Através dele, os beneficiários podem realizar uma série de operações financeiras. Confira as possibilidades:

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais por meio da leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Bolsa Família;

Receber o Seguro Desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.

