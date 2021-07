Auxílio emergencial 2021: CPF revela qual valor receber

Na última semana, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário da antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial. Os pagamentos começaram desde o dia 17 de julho, sendo assim, os beneficiários já podem consultar os valores no Portal da Dataprev.

Nesta rodada, cerca de 45,6 milhões de brasileiros devem receber o benefício, incluindo os cidadãos inscritos no Bolsa Família que estão recebendo pelo programa. Os depósitos devem ser encerrados no dia 30 de julho.

Este ano, o valor do auxílio pode variar de R$ 150 a R$ 375, de acordo com a composição familiar. A média é de R$ 250, sendo distribuída para famílias com duas ou mais pessoas. O valor mínimo é destinado aos cidadãos que moram sozinhos, e o valor máximo é concedido as mães solteiras provedoras do lar.

Como consultar à 4ª parcela do auxílio emergencial?

O beneficiário interessado em consultar a disponibilidade da quarta parcela do auxílio, deve acessar o site da Dataprev. Na sequência, é necessário informar o número do CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Os inscritos do Bolsa Família e os contemplados cadastros no CadÚnico não podem consultar o benefício, pois não estão na lista do órgão. Eles recebem o pagamento de maneira automática.

Pagamento na Poupança Social Digital

Você Pode Gostar Também:

O valor é depositado nas contas poupanças sociais digitais, movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem. Através dele, o correntista pode realizar pagamentos de contas e boletos, recargas para celular, compras on-line com o cartão de débito virtual, entre outras coisas.

Confira o cronograma de depósito e saque para o público geral:

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 17 de julho 02 de agosto Fevereiro 18 de julho 03 de agosto Março 20 de julho 04 de agosto Abril 21 de julho 05 de agosto Maio 22 de julho 09 de agosto Junho 23 de julho 10 de agosto Julho 24 de julho 11 de agosto Agosto 25 de julho 12 de agosto Setembro 27 de julho 13 de agosto Outubro 28 de julho 16 de agosto Novembro 29 de julho 17 de agosto Dezembro 30 de julho 18 de agosto

Veja o cronograma da 4ª parcela para beneficiários do Bolsa Família:

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Veja também: Bolsa Família: Bolsonaro fala R$ 300 para 22 milhões de pessoas