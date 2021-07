Auxílio Emergencial 2021: Informações serão enviadas aos beneficiários via WhatsApp

Beneficiários do auxílio emergencial receberão informações sobre o programa pela Caixa Econômica Federal através do WhatsApp. Isso porque, a instituição e a plataforma de mensagens criaram uma parceria para garantir o direito de informação a todos os cidadãos envolvidos.

Para isso, a Caixa terá uma conta oficial pelo número 0800 726 0207. Apenas os contemplados que possuem o mesmo número registrado no ato da inscrição ao auxílio receberão as mensagens. Os avisos devem conter dados como as datas de pagamentos, por exemplo.

O envio será gradativo e só será liberado caso o beneficiário autorize o recebimento das informações. Os conteúdos serão enviados regularmente para aqueles que aceitarem a medida.

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, ressalta a importância da parceria, que brevemente deve favorecer no processo de análise de microcréditos.

“A parceria com o Whatsapp vai melhorar o fluxo de informação para os beneficiários do Auxílio Emergencial e demais programas sociais do governo federal. Este novo serviço também vai ser muito importante para a estratégia da CAIXA de oferecer microcrédito para os clientes das contas Poupança Digital, que terão condições de obter recursos com uma taxa de juros reduzida, que será a menor do Brasil em microcrédito”, diz o executivo.

“O WhatsApp tem muito orgulho de participar de uma iniciativa pioneira e de impacto social tão significativo como essa, contribuindo ativamente para uma comunicação simples, segura e acessível com os beneficiários do Auxílio Emergencial. Em um momento tão delicado como este, é muito importante que os beneficiários evitem aglomerações e tenham informações confiáveis de forma fácil, na palma da mão”, afirma Dario Durigan, diretor de Políticas Públicas do WhatsApp no Facebook Brasil.

Contudo, a Caixa solicita que nenhum dado pessoal seja mandado a conta do WhatsApp, visto que o recurso será usado exclusivamente para o envio de mensagens informativas. Deste modo, os beneficiários devem se atentar, pois certamente criminosos devem utilizar a oportunidade para aplicar golpes. Então, não repasses suas informações pessoais, bem como dados bancários a contas suspeitas.

Para melhor prevenir, confira algumas dicas de cuidados que devem ser tomados:

Verifique o selo de autenticidade da conta da Caixa no WhatsApp;

Desconfie de qualquer solicitação de dados ou informações pessoais de contatos se fazendo passar pela Instituição;

Certifique-se que o endereço do site, o aplicativo instalado no seu celular e os perfis nas redes sociais são os canais oficiais da Caixa;

Não forneça senhas ou dados de usuário em sites ou aplicativos não oficiais;

A Caixa não envia SMS nem mensagem no WhatsApp com links e só envia e-mails após autorização do cliente;

Não clique em links suspeitos, que podem levar à instalação de programas ocultos que coletam informações;

A Caixa não pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página;

Use apenas o teclado virtual para digitar a sua assinatura eletrônica;

A Caixa não solicita o desbloqueio ou cadastramento de novos dispositivos móveis (celulares).

Por fim, a parceria entre Caixa e WhatsApp prevê o envio de 500 milhões de mensagens informativas e não haverá qualquer custo para o beneficiário.

