Auxílio Emergencial 2021: nascidos em junho recebem a 4ª parcela

Nascidos em maio já receberam a 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 – veja os próximos pagamentos!

Confira o calendário completo referente a parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021. O governo antecipou o pagamento da 4ª parcela do benefício Auxílio Emergencial 2021. Por isso, trouxemos o calendário atual para que confira as datas oficiais e não perca as datas de saque.

Desta vez, os contemplados são os nascidos em maio, por conseguinte, em 23 de julho, os nascidos em junho receberão a 4ª parcela. Confira o calendário completo!

Calendário atualizado referente a 4ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Usabilidade digital Disponibilidade para saques Janeiro 17 de julho 2 de agosto Fevereiro 18 de julho 3 de agosto Março 20 de julho 4 de agosto Abril 21 de julho 5 de agosto Maio 22 de julho 9 de agosto Junho >>>>>>> 23 de julho 10 de agosto Julho 24 de julho 11 de agosto Agosto 25 de julho 12 de agosto Setembro 27 de julho 13 de agosto Outubro 28 de julho 16 de agosto Novembro 29 de julho 17 de agosto Dezembro 30 de julho 18 de agosto

Fonte das informações: Ministério da Cidadania

Bolsa Família e o auxílo emergencial 2021

Conforme informa a CEF, nas situações em que for mais vantajoso para a família, o auxílio emergencial 2021 substituirá, temporariamente, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar.

Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021 para os beneficiários do Programa Bolsa Família (sem alterações)

Número Final do Nis 1: 19 de julho; Número Final do Nis 2: 20 de julho; Número Final do Nis 3: 21 de julho; Número Final do Nis 4: 22 de julho; Número Final do Nis 5: 23 de julho; Número Final do Nis 6: 26 de julho; Número Final do Nis 7: 27 de julho; Número Final do Nis 8: 28 de julho; Número Final do Nis 9: 29 de julho; Número Final do Nis 0: 30 de julho.

Realização dos pagamentos – Conta Social Digital, cartão Bolsa Família ou cartão cidadão

O pagamento do auxílio emergencial 2021 ocorre por meio da conta poupança digital da CAIXA, que pode ser movimentada pelo aplicativo CAIXA Tem, sendo a primeira data do calendário para usuários CadÚnico.

Já o público do Bolsa Família, além de movimentar o benefício pelo aplicativo CAIXA Tem, também é possível sacar os recursos com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão, nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Quem recebe o benefício referente ao auxílio emergencial 2021?

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial 2021 é um benefício pago independentemente de solicitação para a pessoa que, em dezembro de 2020, estava elegível para recebimento do Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão e que não esteja enquadrado em nenhuma das situações referentes aos que não possuem direito ao benefício.