Auxílio Emergencial 2021: Veja como consultar a 5ª parcela via portal Dataprev

O Governo Federal deve divulgar o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial até a semana que vem, uma vez que os depósitos do ciclo atual chegarão ao fim desta sexta-feira (30).

Em razão disso, é importante saber como acessar o site oficial da Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, responsável por guardar e analisar os dados dos beneficiários do Auxílio Emergencial, Bolsa Família, e outros programas.

Através do Portal da Dataprev, os cidadãos podem obter informações liberadas de modo repentino, ou seja, sem aviso prévio. Diante disso, o beneficiário que tenha interesse em saber sobre a sua situação em alguns dos programas sociais do Governo Federal, podem estar realizando o procedimento de consulta.

Para acessar a plataforma da empresa, basta informar alguns dados pessoais, como número do CPF, nome completo, nome da mãe e data nascimento. Além de verificar o benefício, é possível consultar:

Resultado das análises sobre os pedidos de auxílio;

Data de recebimento e envio dos pedidos;

Motivo da negativa do auxílio emergencial;

Situação e contestação do pedido negado.

Como está previsto na MP que viabilizou o retorno do auxílio emergencial, este ano só recebem o benefício quem fez parte do programa em 2020. Ademais, precisam ser integrantes de famílias cuja renda bruta mensal seja de até três salários mínimos (R$ 3.300), com uma divisão por pessoa inferior ou igual a meio piso nacional (R$ 550).

Além do Portal da Dataprev, o beneficiário pode realizar a consulta através do site da Caixa Econômica Federal e pelo telefone 111.

Calendário de pagamentos do auxílio emergencial

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 17 de julho 02 de agosto Fevereiro 18 de julho 03 de agosto Março 20 de julho 04 de agosto Abril 21 de julho 05 de agosto Maio 22 de julho 09 de agosto Junho 23 de julho 10 de agosto Julho 24 de julho 11 de agosto Agosto 25 de julho 12 de agosto Setembro 27 de julho 13 de agosto Outubro 28 de julho 16 de agosto Novembro 29 de julho 17 de agosto Dezembro 30 de julho 18 de agosto

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

