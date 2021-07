Auxílio Emergencial: 4ª parcela começa; veja todas as datas

O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial foi iniciado no último sábado (17), para os beneficiários que se inscreveram via aplicativo, site e CadÚnico, nascidos em janeiro.

No entanto, nesta segunda-feira (19), a Caixa Econômica Federal também inicia o calendário de pagamentos dos cidadãos inscritos no Bolsa Família, que tenham o NIS terminado em 1.

Vale ressaltar que, também nesta segunda-feira (19), a instituição está realizando o pagamento do último grupo ainda da terceira parcela do auxílio emergencial, para aqueles que optaram por receber o dinheiro do benefício em espécie e que nasceram em dezembro.

Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial para o grupo geral

Depósito na Conta Poupança Social Digital

Mês de nascimento Data do crédito em conta Janeiro 17 de julho Fevereiro 18 de julho Março 20 de julho Abril 21 de julho Maio 22 de julho Junho 23 de julho Julho 24 de julho Agosto 25 de julho Setembro 27 de julho Outubro 28 de julho Novembro 29 de julho Dezembro 30 de julho

Liberação dos saques e transferências

Mês de nascimento Data para saque em dinheiro Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Calendário da 4ª parcela para os segurados do Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Auxílio emergencial

Em 2020, o programa foi retomando no mês de abril com regras e condições mais específicas. Houve redução das parcelas, do número de beneficiários e dos valores, que variam de R$ 150 a R$ 375 conforme a composição familiar.

Além disso, somente um membro por família pode ser contemplado pelo auxílio emergencial este ano. O programa ainda será prorrogado por mais três meses, de acordo com o avanço da vacinação conta a Covid-19.

Para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato por meio da Central de Atendimento 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo de 7h as 22h. Contudo, o beneficiário também pode consultar sua situação no programa. Para isso, basta acessar o site.

