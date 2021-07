Auxílio emergencial: Antecipação e o calendário da 4ª parcela de até R$375

A partir da próxima semana, a Caixa Econômica Federal vai iniciar os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. O calendário se inicia no dia 19 de julho para os inscritos do Bolsa Família e será distribuído conforme a MP, valores variados entre R$ 150 e R$ 375 de acordo com a composição familiar, em que:

Famílias compostas por um único membro recebem R$ 150;

Famílias compostas por duas ou mais pessoas recebem R$ 250; e

Famílias monoparentais chefiadas por mulheres recebem R$ 375.

Para os beneficiários que se inscreveram via canais digitais e CadÚnico, a previsão de pagamento está para o dia 23 de julho. Para eles, primeiramente, é realizado o deposito na conta poupança social digital e, somente após alguns dias, são liberados os saques e transferências. Este cronograma deve iniciar no dia 13 de agosto.

Antecipação da 4ª parcela

Embora a quarta parcela já possua um calendário de pagamentos específico, segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, a antecipação do quarto ciclo é inevitável. O executivo alega que os meios pelo quais os beneficiários estão movimento o dinheiro permite esse adiantamento.

Os saldos estão sendo utilizados, em sua maioria de maneira virtual, evitando assim aglomerações nas agências da Caixa Econômica e nas unidades das casas lotéricas. Essa escolha é positiva e impulsiona a antecipação do calendário.

Entretanto, até o momento, o novo cronograma ainda não foi divulgado, o que leva a acreditar que deve ocorrer como nas parcelas anteriores, em que foi considerada a primeira data da distribuição e antecipada as seguintes.

Calendário de pagamentos

Enquanto o novo calendário não é liberado, considera-se as datas atuais. Veja abaixo:

Nascidos em: Depósitos Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1º de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1º de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Calendário do Bolsa Família

Para os segurados do Bolsa Família, não há alteração no calendário, visto que é considerado o mesmo seguido pelo programa social. Sendo assim:

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

