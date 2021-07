Auxílio emergencial de R$ 900 tem inscrições abertas; veja como receber

Foi aprovado um auxílio emergencial no valor de R$ 900. A iniciativa vinda do executivo foi aprovada pelos deputados estaduais. O cadastramento já começou e abrangerá trabalhadores que perderam seu emprego em diversas áreas de atuação.

O SC Renda Mais como é chamado o auxílio emergencial, tem como objetivo trazer mais dignidade às pessoas que perderam o emprego ou sua fonte de renda durante a pandemia da Covid-19. O valor de R$ 900 será pago em 3 parcelas de R$300, e prevê beneficiar mais de 67 mil famílias em Santa Catarina.

O auxílio beneficiará trabalhadores que perderam seu vínculo formal de emprego nos setores de alimentação, hospedagem, eventos, artes cênicas, turismo e transporte público, além de pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social em Santa Catarina.

Veja Agora: Últimas Novidades do Auxílio Emergencial do Governo Federal

Como vai funcionar o Auxílio Emergencial

O SC Renda Mais é um auxílio no valor de R$900 que será pago em 3 parcelas mensais. Serão 3 parcelas de R$300 que tem como previsão para início do pagamento para o final de julho deste ano.

Terão direito ao Auxílio Emergencial famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico) e no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Isso desde que não tenham recebido nenhum Auxílio do Governo Federal. Além disso, terão direito ao auxílio também pessoas desempregadas nos setores de alimentação, hospedagem, eventos, artes cênicas, turismo e transportes públicos, além de pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Você Pode Gostar Também:

O Auxílio Emergencial será pago por meio de um cartão. Os beneficiários receberão um cartão no estilo vale e o estado depositará o valor mensalmente nele. O cartão poderá ser utilizado em estabelecimentos como supermercados, mercearias, padarias, quitandas, açougues, farmácias, restaurantes, papelarias, livrarias e em postos de combustíveis. Vale salientar que não é possível realizar o saque do valor depositado no cartão.

O SC Renda Mais é uma iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, sendo instrumentalizado pelas Secretarias de Estado e Desenvolvimento Social (SDS) e Fazenda (SEF), tendo auxílio das Secretarias de Estado da Administração (SEA), Casa Civil, Controladoria Geral do Estado (CGE), Secretaria Executiva de Comunicação (SEC), CIASC e administrações municipais.

Seu auxílio emergencial pode ser cancelado a partir da 3ª parcela; veja como evitar

Como fazer o cadastro

Para realizar o cadastro os trabalhadores devem acessar o site com o nome do projeto SC Renda Mais. Uma vez estando no site basta clicar em cadastrar-se aqui e preencher o formulário com todos os dados que forem solicitados. No site há também um campo para tirar dúvidas caso elas existam na hora de realizar o processo.

Apenas devem fazer o cadastro trabalhadores dos setores beneficiados pelo projeto, e que tenham sido demitidos entre 1 de março de 2020 e 1 de maio de 2021. As famílias que estão no Cadastro Único (CadÚnico) não precisam realizar o cadastro pelo site, pois já estão registrados no CadÚnico.

Após realizar esses passos já será possível conferir a confirmação de recebimento do cartão pelo próprio portal ou até mesmo por e-mail. Depois disso basta esperar que o governo disponibilize os cartões magnéticos que serão utilizados para pagamento do Auxílio Emergencial.