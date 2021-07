Auxílio Emergencial de R$300: calendário da 4ª parcela para CadÚnico e Bolsa Família

Segundo a Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Recentemente o benefício foi prorrogado oficialmente, totalizando sete parcelas. Visto que a prorrogação se refere às próximas três parcelas, ao passo que as primeiras quatro parcelas já estavam previstas na concessão do Auxílio Emergencial 2021.

Calendário para os beneficiários do CadÚnico e para os beneficiários do Bolsa Família

Sendo assim, veja o calendário referente a quarta parcela do benefício para os cidadãos cadastrados no CadÚnico, para a usabilidade online e física. Ou seja, para o depósito na conta social da caixa e para a disponibilidade do saque em espécie. Além disso, também é possível visualizar o calendário para o beneficiário do programa Bolsa Família.

Calendário da quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Usabilidade digital Saque em espécie Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1 de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1 de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Calendário da quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021 – para beneficiários do Programa Bolsa Família

número final do NIS Data do pagamento (cronograma permanece inalterado) 1 19/07 2 20/07 3 21/07 4 22/07 5 23/07 6 26/07 7 27/07 8 28/07 9 29/07 0 30/07

Realização dos pagamentos

O pagamento do Auxílio Emergencial 2021 ocorre por meio da conta poupança digital da CAIXA, que pode ser movimentada pelo aplicativo CAIXA Tem, sendo a primeira data do calendário para usuários cadÚnico.

Já o público do Bolsa Família, além de movimentar o benefício pelo aplicativo CAIXA Tem, também é possível sacar os recursos com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão, nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Eu tenho prazo para movimentar os recursos do Auxílio Emergencial 2021?

Conforme informações da CEF – Caixa Econômica Federal, quem recebe as parcelas tem até 120 dias para sacar ou movimentar os recursos. Este prazo é verificado após o crédito de cada parcela. Sendo assim, caso não haja movimentação, os valores são devolvidos ao Governo Federal. As regras do novo Auxílio Emergencial foram estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021.