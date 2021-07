Auxílio Emergencial já tem calendário com a 5ª, 6ª e 7ª parcela? Confira

A Caixa Econômica Federal vai começará o depósito da quarta parcela do auxílio emergencial ainda este mês. Enquanto isso, a instituição e o Ministério da Cidadania planejam em quais datas as próximas parcelas serão liberadas.

Isso porque, a prorrogação do programa em mais três meses foi confirmada na terça-feira. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da república, Jair Bolsonaro, a extensão de três meses foi aderida visando apoiar os beneficiários até que sejam vacinados contra a Covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que toda população adulta brasileira esteja vacinada até o fim do mês de outubro, quando está previsto o encerramento da prorrogação do auxílio emergencial.

Em 2021, o benefício começou a ser concedido no mês de abril, tanto para os cidadãos que se inscrevem via aplicativo, site e CadÚnico, quando para os beneficiários do Bolsa Família. Embora o calendário de ambos os grupos seja diferente, recebem pelo mesmo meio, na conta poupança social digital do Caixa Tem.

Por meio dela, o contemplado consegue movimentar o seu dinheiro utilizando diversos recursos na plataforma, como pagamento de contas e boletos, recarga de celular, compras online no cartão de débito virtual, compras presenciais com o QR Code, entre outros.

Os segurados do Bolsa Família podem sacar ou transferir o benefício no mesmo dia em que é depositado, já os demais beneficiários do auxílio emergencial, devem aguardar alguns dias para ter o dinheiro liberado em espécie.

No entanto, os valores são variados para quaisquer cidadãos. O que define quanto o segurado vai receber é a composição familiar, sendo distribuído R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias com duas ou mais pessoas e, R$ 375 para famílias chefiadas por mães solteiras.

Com relação ao calendário da prorrogação, até o momento, apenas os cidadãos inscritos no Bolsa Família podem saber quando irão receber a próximas parcelas. Isso é possível porque, o cronograma utilizado por esse grupo é o mesmo aplicado no programa social, que distribui os benefícios sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.

Por fim, o calendário de pagamentos da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial para os demais beneficiários, ainda deve ser divulgado pela Caixa e pelo Ministério da Cidadania.

