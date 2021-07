Auxílio Emergencial: Pagamento da 4ª parcela começa nesta semana

O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial vai começar ainda este mês. A Caixa Econômica Federal deve iniciar os depósitos com os beneficiários do Bolsa Família, no dia 19 de julho. Já o grupo geral, composto pelos contemplados inscritos via canais digitais e CadÚnico, deve ter acesso ao benefício a partir do dia 23 de julho.

Existe a possibilidade de uma antecipação desse calendário, segundo o presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães. No entanto, até o momento ainda não foi divulgado um novo cronograma para a quarta parcela. Sendo assim, se considera as datas originais.

Vale ressaltar, que o benefício do auxílio emergencial é depositado na conta poupança social digital do Caixa Tem. Por meio dela, os beneficiários do programa podem utilizar uma série de serviços. Entre eles estão: o pagamento de contas e boletos, compras online com cartão de debito virtual, compras presenciais com o QR Code e, recarga de celular.

Os segurados do Bolsa Família recebem o benefício de maneira escalonada, seguindo o digito final do Número de Identificação Social (NIS). Além disso, eles podem sacar o valor no mesmo dia em que é adicionado a conta.

Os contemplados que fazem parte do grupo geral, também recebem o benefício de maneira escalonada seguindo o mês de aniversário de cada um. No entanto, para este grupo existem dois calendários, um correspondente aos dias de depósito do dinheiro e outro com as datas de liberação dos saques em espécie e transferências.

Contudo, é importante ressaltar, que o programa foi prorrogado por mais três meses, conforme o avanço da vacinação contra a Covid-19. Sendo assim, até o momento, os contemplados receberão as parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, até o mês de outubro.

Você Pode Gostar Também:

Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021

Grupo geral

Nascidos em: Depósitos Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1º de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1º de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Veja também: Duplicação do valor dos benefícios fixo, variável e jovem do Bolsa Família