Auxílio emergencial pode ficar permanente com pagamentos

O Governo Federal ainda está aparando as arestas sobre o futuro do auxílio emergencial no Brasil. Oficialmente o que se sabe mesmo é que o programa tem quatro parcelas. Eles terminaram os repasses de três delas e agora estariam aguardando para pagar a última. No entanto, isso deve mudar em breve.

No início de julho, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em entrevista que o Governo estuda a possibilidade de tornar o programa permanente. Ele evitou dar mais detalhes sobre esta possibilidade. No entanto, ele deixou claro que a mudança teria alguma relação com o pagamento do seguro-desemprego.

De acordo com o Ministro, o Auxílio Emergencial deixaria de ser um projeto temporário e passaria a substituir fixamente o atual seguro-desemprego. Para quem não sabe, esse seguro é um dinheiro que se paga para os empregados que perdem o emprego e que estão precisando de uma ajuda financeira.

Apesar de não dar mais detalhes sobre essa ideia, informações de bastidores dão conta de que Guedes está querendo deixar o Auxílio Emergencial para pagar apenas aos desempregados do país. Seria portanto uma proposta ousada. Isso considerando que o Governo afirma que não tem mais dinheiro para fazer esses repasses.

No entanto, vale sempre lembrar que Guedes deixou claro que tudo isso ainda está no campo dos estudos. Dentro do Governo Federal ainda não se bateu o martelo sobre o futuro do Auxílio Emergencial. Milhões de pessoas estão esperando por uma resposta para saber o que vai acontecer com elas nos próximos meses.

Prorrogação do auxílio emergencial

O Governo Federal confirmou a extensão do auxílio emergencial 2021 em mais três meses. Neste sentido, os cidadãos serão contemplados, no total, com sete parcelas do benefício. Em razão disso, aos poucos a equipe do presidente da república, Jair Bolsonaro, vai liberando mais informações sobre a temática.

Até o momento, a confirmação é que os atuais contemplados seguirão recebendo o auxílio na prorrogação. Lembrando que, novas inscrições não serão permitidas. Além disso, os valores serão os mesmos pagos atualmente, que conferem:

R$ 150 para pessoas que moram sozinhas;

R$ 250 para famílias compostas por dois ou mais membros; e

R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães.

O benefício seguirá sendo depositado nas poupanças sociais digitais do Caixa Tem para ambos os grupos, os dos cidadãos que se inscreveram via canais digitais e CadÚnico e dos segurados do Bolsa Família.

Vale ressaltar, que o calendário da extensão do auxílio emergencial para o grupo do Bolsa Família já está liberado. Já os demais beneficiários, devem aguardar a divulgação do cronograma da prorrogação.

Número final do NIS 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 19 de julho 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 20 de julho 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 21 de julho 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 22 de julho 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 23 de julho 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 26 de julho 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 27 de julho 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 28 de julho 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 29 de julho 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 30 de julho 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial: Grupo geral Nascidos em: Depósitos Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1º de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1º de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro