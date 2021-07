Auxílio emergencial: REDUZIDO intervalo de pagamentos; veja como vai ficar

Quem recebe o Auxílio Emergencial na condição de informal e nasceu e dezembro está aprendendo na prática a esperar. É que de acordo com as regras do programa, essas pessoas são as últimas a receberam os valores de uma parcela do projeto. De qualquer forma, essa espera vai diminuir agora.

É que na última semana, a Caixa Econômica Federal decidiu antecipar os pagamentos do Auxílio Emergencial para todos os grupos. Assim, as pessoas que nasceram em dezembro não irão precisar esperar tanto tempo pelo próximo repasse. Pelo menos é isso o que as informações oficiais estão dizendo neste momento.

A Caixa está realizando a liberação dos saques para as pessoas. Isso quer dizer portanto que os usuários que nasceram no último mês do ano e que não fazem parte do Bolsa Família podem ir até o banco para tirar o dinheiro em espécie normalmente.

Ainda de acordo com a Caixa, as pessoas deste grupo precisam esperar para receber a quantia da quarta parcela. É que de acordo com o calendário oficial, a próxima liberação do dinheiro para este grupo vai acontecer no dia 30 de julho deste ano. Na ocasião, no entanto, eles poderão usar o repasse apenas de maneira digital.

No entanto, o prazo de intervalo para o próximo saque em dinheiro também não é tão grande. De acordo com o calendário oficial, a liberação da quarta parcela para a retirada no banco vai acontecer no dia 18 de agosto. Isso é menos de um mês de espera. Muito menos do que os quase 60 dias que muitos grupos estavam se costumando a esperar nos pagamentos anteriores.

Auxílio Emergencial

Vale lembrar que os informais do Auxílio Emergencial precisam obedecer a dois calendários. O primeiro é o da liberação do dinheiro de forma digital e o segundo é o da permissão dos saques da quantia nas agências.

Em um primeiro momento, o usuário do Auxílio que quiser movimentar os valores do programa vai precisar usar o app do Caixa Tem. De acordo com o banco, é possível realizar algumas compras ou até mesmo pagar boletos com esse aplicativo.

Só no segundo momento é que o usuário vai poder pegar o dinheiro em espécie. Nesta situação, ele pode retirar a quantia em um caixa eletrônico e logo depois pode fazer o que quiser com o montante em questão.

Prorrogação

Há algumas semanas, o Governo Federal confirmou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, o programa não vai mais durar até abril, e sim até o próximo mês de outubro.

Em regra geral, as pessoas que recebem o Auxílio Emergencial agora deverão seguir recebendo o benefício pelos três meses adicionais. No entanto, vale lembrar que o Dataprev poderá realizar cancelamentos.

É que de acordo com o Ministério da Cidadania, essa foi a maneira que o Governo Federal encontrou para tentar diminuir o número de fraudes no programa este ano. Não se sabe, no entanto, se eles estão alcançando esse objetivo.