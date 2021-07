Auxílio Emergencial: Saiba como o calendário da prorrogação será divulgado

Os cidadãos que estão recebendo as parcelas do auxílio emergencial contarão com um excelente recurso de informação. A Caixa Econômica Federal em parceria com o WhatsApp passará a avisar os beneficiários do coronavoucher sobre as atualizações do programa.

Até o momento, o Ministério da Cidadania não divulgou o calendário da prorrogação do auxílio emergencial. De toda forma, após a liberação do cronograma os segurados serão informados pelas datas de pagamentos pelo celular.

O novo recurso deve evitar o repasse de informações equivocadas sobre o programa social, bem como acompanhar de forma mais íntima a situação do beneficiário e disponibilizar as novas parcelas.

De acordo com o presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães, cerca de 500 milhões de mensagens serão enviadas durante o pagamento das próximas parcelas do benefício. Portanto, a consulta da situação do benefício será mais prática e segura.

Os avisos serão encaminhados por meio de uma conta oficial da Caixa Econômica no aplicativo de mensagens. Para confirmar se fato a mensagem é da instituição, basta conferir se possui o selo de verificação do WhatsApp, assim evitará possíveis golpes.

Aliás, caso o segurado do auxílio emergencial não queira receber as notificações da Caixa em seu WhatsApp, basta desabilitar a opção de recebimento das mensagens, uma vez que a o banco dará essa alternativa ao cidadão.

Pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial

Enquanto a Caixa finaliza os últimos detalhes do novo recurso, o Governo Federal prossegue com os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. Confira o calendário em vigência a seguir:

Calendário de depósitos em conta poupança social digital

Mês de nascimento Data do crédito em conta Janeiro 17 de julho Fevereiro 18 de julho Março 20 de julho Abril 21 de julho Maio 22 de julho Junho 23 de julho Julho 24 de julho Agosto 25 de julho Setembro 27 de julho Outubro 28 de julho Novembro 29 de julho Dezembro 30 de julho

Calendário de saques e transferências

Mês de nascimento Data para saque em dinheiro Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Calendário do Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

