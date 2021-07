Auxílio Emergencial: Veja os métodos de antecipação de saques

De acordo com os moldes de pagamento do auxílio emergencial, o benefício é primeiramente depositado na Conta Poupança Social Digital do Caixa Tem, e após algum período ele pode ser sacado em espécie ou transferido para outras contas.

No entanto, muitas vezes o beneficiário precisa ter o dinheiro em mãos imediatamente após ser adicionado a conta. Nestes casos, podem ser utilizados alguns métodos que permitem a antecipação do saque o benefício. Se ficou interessado, continue lendo este artigo.

Como antecipar o saque do auxílio emergencial

Antecipação através do PIX

O PIX é uma ferramenta de transferências criado pelo Banco Central em 2020. Com ele, o beneficiário pode realizar transações 24h por dia, todos os dias da semana incluindo feriados.

No Caixa Tem, o beneficiário só consegue enviar o valor do seu benefício para conta de terceiros. Isso porque, caso o dinheiro seja enviado para uma outra conta do contemplado, pode afetar o real objetivo do auxílio, uma vez que pode haver débito automático.

Desta forma, o cidadão deve transferir o dinheiro para conta de alguém que é próximo. Para isso, basta seguir as orientações a seguir:

Abra o Caixa Tem; Selecione a opção “PIX”; Toque em “Pagar com PIX” Informe a Chave referente a fala que irá receber o dinheiro; Feito isso, informe sua senha; Confirme a transação e salve o comprovante.

Antecipação através de depósito por boleto

Caso o cidadão não possui ou não confie em ninguém para transferir o seu benefício, pode optar por realizar a antecipação da parcela por meio do depósito por boleto. Basta emitir um boleto para deposito no banco em que é correntista e pagar no Caixa Tem.

Veja como:

Abra o aplicativo do banco em que é correntista; Selecione a opção “Depósito por Boleto”; Na sequência, informe o valor desejado respeitando o limite do Caixa Tem, de R$ 600; Confirme a operação para gerar o boleto; Feito isso, abra o aplicativo Caixa Tem; Toque em “Realizar Pagamentos”; Leia ou digite o código barra referente ao boleto gerado; Verifique e confirme as informações; Informe sua senha para concluir a operação; Pronto! Salve o comprovante, e aguarde o depósito.

Pagamento do auxílio emergencial

Confira a seguir as datas de pagamentos da 4ª parcela do auxílio emergencial:

Para o público geral

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 17 de julho 02 de agosto Fevereiro 18 de julho 03 de agosto Março 20 de julho 04 de agosto Abril 21 de julho 05 de agosto Maio 22 de julho 09 de agosto Junho 23 de julho 10 de agosto Julho 24 de julho 11 de agosto Agosto 25 de julho 12 de agosto Setembro 27 de julho 13 de agosto Outubro 28 de julho 16 de agosto Novembro 29 de julho 17 de agosto Dezembro 30 de julho 18 de agosto

Para o Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

