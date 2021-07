Avaí 1 x 0 Operário – Copete marca, Leão vence no fim e cola no G-4 da Série B

Florianópolis, SC, 22 (AFI) – Com gol de Copete, o Avaí entrou de vez na briga pelo G-4 ao derrotar o Operário por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio da Ressacada, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-santista contou com a falha do goleiro Simão para marcar o único tento do duelo.

Com o resultado, o Avaí subiu para a quinta posição, com 21 pontos, contra 23 do Goiás, quarto colocado. O time catarinense, no entanto, tem um jogo a menos. O Operário, por outro lado, ficou em décimo, com 18.

ZERADO!

Com 34 anos, Edilson ditou o ritmo do primeiro tempo a favor do Avaí. O lateral, ex-Cruzeiro e Grêmio, criou as melhores oportunidades de gol do time da casa, ajudou na marcação, levou o amarelo e só não conseguiu abrir o placar na Ressacada. O jogador foi a válvula de escape de um time catarinense que foi burocrático nos 45 minutos iniciais.

Avaí derrota o Operário na Ressacada

A pouca criatividade do Avaí se deu pelo forte sistema defensivo montado pelo Operário, que teve retornos importantes para o duelo, mas perdeu o meia Marcelo, lesionado, logo aos 31 minutos. E o time de Ponta Grossa também ameaçou. Na melhor delas, Djalma Silva exigiu grande defesa de Glédson.

COPETE!

O Avaí terminou a etapa inicial do mesmo jeito que começou a segunda, pressionando. O time catarinense, sem Edílson – substituído no intervalo -, empurrou o rival para o campo de defesa, mas não conseguiu melhorar a finalização, em sua maioria sem alvo. Do outro lado, Glédson teve que trabalhar para segurar 0 a 0. O goleiro fez grande defesa em arremate com força de Djalma Silva.

Tudo indicava que o jogo terminaria empatado, mas precisou de uma falha da defesa do Operário para o Avaí abrir o placar. Aos 34 minutos, Simão foi bater o tiro de meta, mas complicou Rodolfo Filemon, que não dominou. Copete, ex-Santos, ficou com a bola, avançou em liberdade e soltou o pé para fazer 1 a 0.

Atrás do placar, o Operário precisou se atirar ao ataque. O time paranaense pressionou, mas o Avaí se fechou e acabou confirmando três pontos importantes na briga pelo acesso.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Coritiba, no domingo, às 18h15, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). No mesmo dia, às 20h30, o Avaí recebe o Brasil, na Ressacada, em Florianópolis (SC).