Avaí 1 x 0 Remo – Leão da Ilha vence, aumenta invencibilidade e entra no G4

Florianópolis, SC, 28 (AFI) – O Avaí confirmou seu bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, quando venceu o Remo, por 1 a 0, na Ressacada, em Florianópolis (SC), em jogo atrasado da quinta rodada. De quebra o time aumentou sua invencibilidade e entrou no G4.

Agora já são oitojogos sem derrota, sendo que o último revés aconteceu no dia 22 de junho para o Goiás, por 3 a 0, em Goiânia. Desde então são cinco vitórias e três empates, retrospecto que deixa o time na terceira posição com 25 pontos – mesma pontuação que o Coritba (2º), mas com pior saldo de gols: 6 a 5.

Já o Remo, após engatar boa série de vitórias sob o comando de Felipe Conceição, conheceu sua segunda derrota consecutiva – vinha de derrota para o Londrina por 1 a 0, fora de casa – e caiu para o 13º lugar com 16 pontos.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DA VITÓRIA DO AVAÍ:

PRESSÃO CATARINENSE

O primeiro tempo teve o Avaí com postura ofensiva e criando oportunidades de gol de várias formas, seja de longa distância, por bola aérea ou bola parada. Na melhor chance, aos 26, Vinicius Leite foi às redes, mas o árbitro marcou falta do atacante no lateral-direito Thiago Ennes.

Superada a pressão dos catarinenses, o Remo conseguiu equilibrar a partida e ao menos segurar a bola um pouco mais em seu campo de ataque.

Numa das poucas chances de teve, aos 30, Felipe Gedoz recebeu passe na área, girou sobre a marcação e, na hora de finalizar, foi travado.

GOL E VAGA NO G4

No segundo tempo o Avaí seguiu melhor em campo. Aos 21, Wesley Soares cruzou na área para Renato, que ‘furou’ e perdeu grande de chance de abrir o placar. O detalhe é que ele estava sem marcação e com o gol na sua frente, precisando apenas de um simples toque para marcar.

De tanto insistir, o Avaí encontrou o gol da vitória na Ressacada. Aos 33, Iury cruzou e a bola bateu na mão de Igor Fernandes, do Remo, dentro da área. O centroavante Júnior Dutra foi para a cobrança de pênalti aos 35 e não desperdiçou, garantindo a vitória dos catarinenses.

PRÓXIMOS JOGOS

O Avaí volta a campo no sábado para enfrentar o Vitória, às 16h30, no Barradão, em Salvador (BA). Enquanto o Remo enfrentará o CSA, domingo, às 18h15, no Rei Pelé, em Maceió (AL).