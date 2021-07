Avaí 2 x 1 Confiança – Leão vence com gol no fim e aumenta série invicta na Série B

Florianópolis, SC, 13 (AFI) – Depois de fazer um primeiro tempo de poucas emoções na noite desta terça-feira (13), o Avaí conseguiu uma importante vitória toda ela construida na segunda etapa para aumentar a série invicta para cinco jogos e subir na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Estádio da Ressacada, o time catarinense recebeu e venceu o Confiança, pelo placar de 2 a 1, pela 11ª rodada. Marcelo Serrato abriu o marcador aos 32 minutos, Daniel Penha empatou aos 35 e Getúlio fez o gol da vitória aos 45.

Com o resultado, o Avaí chegou ao quinto jogo sem derrota, sendo três vitórias e dois empates neste meio tempo. Com 15 pontos ganhos, a equipe aparece na oitava posição. Em situação completamente diferente na tabela, o Confiança segue rondando a zona de rebaixamento. Atualmente com nove pontos, o time sergipano é 15º colocado.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as duas equipes procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, a primeira chance real de gol veio apenas os 13 minutos, quando Lourenço arriscou um chute forte, de fora da área, mas a bola saiu tirando tinta da trave, perdendo uma ótima chance para o Avaí.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco e ficou bastante faltoso no meio-campo, tanto que quatro cartões amarelos foram distribuídos, três para o Avaí e um para o Confiança. Mesmo assim, foram os donos da casa que seguiram criando as melhores chances. Aos 35 minutos, depois de uma cobrança de escanteio na área, Copete cabeceou firme, mas parou em uma bela defesa de Rafael Santos. Por isso, o primeiro tempo terminou com o empate sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado e depois de tanto tentar, o Avaí abriu o placar aos 32 minutos. Após ficar mais de um mês fora por lesão, Marcos Serrato entrou no segundo tempo para marcar. Diego Renan fez bela jogada pela direita e encontrou o volante invadindo a área, que bateu cruzado e ainda contou com um desviou de Isaque, antes de ver a bola morrer no fundo da rede.

Assustado pelo gol, o Confiança foi pra cima e conseguiu chegar ao gol de empate aos 32 minutos. Daniel Penha arriscou de fora da área e acertou o cantinho do goleiro Gledson. Nos minutos finais, ambas as equipes foram para o tudo ou nada, e aos 45 minutos, o Avaí chegou o gol da vitória. Depois de uma boa troca de passes, Getúlio recebeu na entrada da área e soltou o pé, sem chances para o goleiro adversário. Por isso, os donos da casa venceram por 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada da Série B. Na sexta-feira (16), o Confiança recebe o Guarani, no Estádio Batistão, em Aracaju, às 19h. Já no dia seguinte, no sábado (17), o Avaí visita o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h30.