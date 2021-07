Avaí x Brasil-RS – Leão da Ilha quer a 4ª vitória seguida para entrar no G4 da Série B

Florianópolis, SC, 24 (AFI) – O Avaí defende das próprias forças para, enfim, entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste domingo, o time catarinense enfrentará o Brasil-RS, às 20h30, na Resscada, em Florianópolis, pela 14ª rodada. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

A sequência do Avaí é empolgante. São sete jogos sem derrota, sendo uma sequência de três vitórias consecutivas. A última aconteceu sobre o Operário, por 1 a 0, na capital catarinense. O Avaí é o quinto colocado com 21 pontos e, se vencer, assumirá a quarta posição, já que o Goiás, quarto, perdeu para a Ponte Preta e ficou com 23.

Já o Brasil-RS vive situação oposta na classificação. O time gaúcho tem apenas duas vitórias no campeonato e aparece apenas em 18º lugar com 11 pontos. Na última rodada o time Xavante perdeu para o líder Náutico, por 2 a 1, em Recife.

AVAÍ ANIMADO

Como não poderia ser diferente, o técnico Claudinei Oliveira mostrou empolgação com a sequência do Avaí na Série B. Ele elogiou a sequência de vitórias do time e espera que o time mantenha a consistência, tanto defensiva quanto ofensiva dentro de campo.

“Vamos buscar os nove pontos, mas a gente sabe que sete em nove é uma marca boa. Como estamos pontuando bem fora de casa, é uma marca boa fazer sete pontos. Estamos jogando para buscar a vitória. O empate é bom, mas ninguém anda muito com ele. Às vezes é melhor arriscar um pouco e perder um e ganhar dois do que empatar três”, disse o treinador.

Para a partida deste domingo, o Avaí terá o retorno do volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. No restante a base deverá ser a mesma.

BRASIL QUER SE REERGUER

Apesar da posição incômoda na classificação, o Brasil se apega ao desempenho dos últimos jogos para surpreender fora de casa. O meia Gabriel Terra sabe da empolgação do Avaí, mas vê o time com capacidade de conquistar pontos fora de casa.

“Eles vêm de uma sequência sem perder e jogam em casa, mas vamos lá para buscar a vitória”, disse.

“É notória a melhora das atuações, mas a torcida sempre cobra, com razão, quando os resultados não vêm. Estamos em uma crescente, mas a falta de tempo disponível para treinar prejudica. Com os reforços que chegaram devemos melhorar ainda mais”, completou o meia.