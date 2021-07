Avaí x Confiança – Leão quer ampliar série invicta contra rival que tem confiança apenas no nome

Florianópolis, SC, 12 (AFI) – Avaí e Confiança entram em campo nesta terça-feira, às 19h, quando se enfrentam no Estádio da Ressacada pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os catarinenses querem manter sequência invicta para se consolidarem na metade de cima da tabela, enquanto os sergipanos só pensam em se afastarem da zona de rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO

O Avaí venceu duas seguidas e depois empatou duas. Um resultado positivo na rodada faz com que o torcedor olhe o copo meio cheio enquanto um tropeço em casa favorece o olhar do copo meio vazio. Com 12 pontos, o time está na 12ª colocação.

Já o Confiança não tem lado positivo para enxergar. Há quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas, está na 15ª colocação com nove pontos e é assustado constantemente pelo bicho papão chamado Z4.

AVAÍ

A semana livre foi importante para o Avaí para recuperar jogadores que estavam lesionados como Betão, Getúlio e Serrato. O técnico Claudinei Oliveira pode fazer alterações no setor ofensivo, pois os pontas invertidos não funcionaram bem contra a Ponte Preta.

O treinador também poderá contar com o goleiro Vladimir, que teve seu nome publicado no BID da CBF. Por outro lado, terá uma mudança forçada na lateral-direita, já que Edilson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pode ser substituído por João Lucas, que foi relacionado no último jogo.

CONFIANÇA

O técnico Rodrigo Santana também tem problemas para escalar o time. Isso porque tem cinco jogadores no departamento médico: Álvaro, Robinho, Rafael Vila, Willians Santana e Hernane Brocador. Além disso, João Paulo Purcino, Luidy, Danilo Pires e Luan estão em fase de transição.

Por outro lado, o comandante poderá contar com os retornos do meia Jhemerson, recuperado de lesão, e com zagueiro Nirley e o volante Serginho, que cumpriram suspensão no último jogo. No ataque, Alex Henrique é opção para o lugar de Hernane.