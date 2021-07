Avó de Jojo Todynho é internada após apresentar sintomas da Covid-19

Aos 77 anos, a avó de Jojo Todynho, dona Rita Menezes, precisou ser internada às pressas em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro, após apresentar sintomas da Covid-19, como tosse, cansaço, falta de olfato e coriza.

Segundo o UOL, a informação foi confirmada pela assessoria da cantora, que também destacou que a equipe médica está aguardando o resultado do exame para confirmar, ou não, o diagnóstico da doença.

Cabe lembrar que, em maio do ano passado, a apresentadora do Multishow perdeu a mãe de criação, Maria Helena, para o novo coronavírus. Na época, a vencedora de A Fazenda desabafou nos Stories do Instagram.

“Eu vou ficar sumida do Instagram. Eu acabei de perder um dos meus amores maiores, que me criou. Eu estou sem acreditar que minha mãe Maria Helena me deixou. Eu vou sumir, tá, gente? Eu preciso sumir”, afirmou Jojo, chorando, na ocasião.