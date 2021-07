Bagunça no Sport faz meia polêmico pensar em aposentar

Recife, PE, 14 (AFI) – A bagunça no Sport fez Thiago Neves repensar sua carreira. De acordo com informações do portal Tá na Rede, de Pernambuco, o meia de 36 anos pode deixar o Leão e também se aposentar.

“Há cerca de um mês, o atleta pensou em se aposentar. Recuperado de lesão, resolveu se dar mais uma chance. Porém, parece que mudou de ideia e deve se aposentar mesmo”, anunciou o portal.

Irritado com os problemas internos do clube e também com os salários atrasados, Thiago Neves não participou dos treinamentos de terça e quarta-feira. Além disso, o meia teria recolhido seus materiais esportivos do CT.

Thiago Neves chegou ao Sport no ano passado e ajudou a manter o clube na elite do Brasileirão, com seis gols em 25 partidas. Nesta temporada, porém, o meia ainda não deslanchou por conta de problemas físicos. São dois gols em 15 jogos.

Revelado no Paraná, Thiago Neves passou por Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Vegalta Sendai-JAP, Hamburgo-ALE, Al Hilal-SAU e Al Jazira-UAE antes de chegar ao Leão.

SITUAÇÃO NO CAMPEONATO

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, com sete pontos em 11 jogos, o Sport faz um confronto direto contra o América-MG, na segunda-feira, em Belo Horizonte.