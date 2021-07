Bahia busca reabilitação contra o Atlético-MG para diminuir tensão

Salvador, BA, 23 (AFI) – As duas derrotas seguidas fizeram o Bahia entrar em ebulição. Para diminuir essa pressão, o time vai em busca da reabilitação neste domingo, contra o Atlético-MG, às 11 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela 13ª rodada do Brasileirão.

A goleada sofrida para o Flamengo, por 5 a 0, no último final de semana, em Salvador, fez o clima no Fortaleza ficar tenso. Na última quinta-feira, membros de uma torcida organizada foram ao CT Evaristo de Macedo protestarem contra elenco e diretoria.

Não bastasse isso, o Bahia se distanciou dos líderes e agora aparece no meio da tabela. Com 17 pontos, o time não quer perder de vista a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Ainda sem poder contar com o meia Lucas Mugni e o atacante Hugo Rodallega, que foram contratados recentemente e só poderão estrear a partir de agosto, quando abre a janela de transferências internacionais, o técnico Dado Cavalcanti comandou o último treino em Salvador nesta sexta-feira.

Existe a possibilidade de Dado Cavalcanti realizar mudanças por conta do rendimento ruim diante do Flamengo. A boa notícia para o treinador é a volta do volante Jonas, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

A provável escalação tricolor é: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Juninho Capixaba; Jonas, Matheus Galdezani e Thonny Anderson; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.