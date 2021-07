Bahia confirma venda de ex-zagueiro do Palmeiras para time da Dinamarca

Salvador, BA, 13 (AFI) – O Bahia perdeu um de seus principais jogadores neste início de Campeonato Brasileiro. O time nordestino anunciou, na manhã desta terça-feira, a saída do zagueiro Juninho,vendido ao Midtjylland, da Dinamarca. O valor envolvido chega na casa dos R$ 10 milhões.

O Bahia ainda ficará com 5% dos direitos do atleta para uma futura venda. O Tricolor pagou R$ 5,7 milhões pelo atleta ao adquirie fatias junto a Palmeiras, Coritiba e Junior Team. O Tricolor iria acabar de pagar o montante apenas em 2022.

MAIS DE JUNINHO

Juninho tem 26 anos e começou a carreira no Coritiba. O jogador ainda atuou por Palmeiras, Atlético Mineiro e Bahia. Pelo time nordestino, conquistou o estadual de 2020 e a Copa do Nordeste de 2021

Sem Juninho, Dado Cavalcanti apostou em uma dupla defensiva formada por Luiz Otávio e Ligger. O Tricolor, no entanto, vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0. A equipe é a sexta colocada do Brasileirão, com 17 pontos.