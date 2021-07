Bahia de Feira-BA 0 x 1 Itabaiana-SE – Sergipanos comemoram 83 anos com vitória!

Feira de Santana, BA, 11 (AFI) – Bahia de Feira-BA e Itabaiana-SE se enfrentaram na tarde deste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Melhor para os sergipanos, que venceram por 1 a 0 com gol de Talles, comemorando da melhor forma os 83 anos do clube, completado no sábado.

Com o resultado, o Itabaiana segue na liderança do Grupo A4 com 14 pontos. Além disso, segue invicto com quatro vitórias e dois empates. O Bahia de Feira ainda não venceu e segue com quatro pontos, em sétimo lugar.

O JOGO

No primeiro tempo, os times não criaram muitas oportunidades. Entretanto, foi o Itabaiana quem mais buscou o ataque e levou perigo aos 23 minutos, quando Aurélio cobrou falta e quase pegou o goleiro desprevenido. O camisa 1 jogou a bola para escanteio.

Antes do intervalo, porém, Talles fez o único gol da partida. Aos 47, o lateral arriscou de longe e acertou belo chute para vencer o goleiro.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para o segundo tempo, o Bahia de Feira exerceu pressão em busca do empate e teve boa chance com Edson, que cabeceou bem, mas o goleiro defendeu.

Aos 33, porém, Paulo Paraíba foi expulso e complicou a vida dos baianos. Com vantagem numérica, o Itabaiana quase ampliou em três chances com Tiago Santos, mas o placar não se alterou.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16h, pela sétima rodada. O Itabaiana recebe o Retrô-PE no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE), enquanto o Bahia de Feira visita o ASA-AL no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL).