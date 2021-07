Bahia fica próximo de perder meia para o futebol europeu

Salvador, BA, 12 (AFI) – Fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Bahia deve perder nos próximos dias um dos seus jogadores titulares. Isso porque, segundo o jornalista Jorge Nicola, o meia Thaciano recebeu proposta de um clube turco. O meia pertence ao Grêmio.

O nome do clube não foi revelado, mas a tendência é que o Bahia libere o jogador e ainda fique com uma porcentagem como ‘taxa de vitrine’. As partes deverão se reunir nos próximos dias para alinhar os trâmites de sua liberação.

Thaciano tem 26 anos e foi revelado pelo Porto-PE. De lá defendeu o Boa Espote-MG, onde se destacou e acabou sendo contratado pelo Grêmio em 2018. Ele ficou em Porto Alegre por quatro temporadas e neste ano foi contratado pelo Bahia, onde vinha tendo boas exibições.

Fato é que o time baiano terá que ia ao mercado atrás de peças de recomposição no setor de criação.

O Bahia é o sexto colocado do Brasileirão com 17 pontos ganhos. Há quatro pontos do Fortaleza, primeiro time no G4.