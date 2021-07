Bahia: medidas restritivas podem ser flexibilizadas nos próximos dias, diz Rui Costa

“Estou conversando com o prefeito de Salvador e com outros prefeitos e se os números continuarem caindo, podemos anunciar medidas de flexibilização e quem sabe o retorno das aulas, para que possamos retomar e recuperar o tempo perdido na educação”, disse o governador.

De acordo com Rui Costa, outro fator que contribui para a flexibilização das medidas restritivas é o avanço da vacinação contra a covid-19. ” “A esperança é de vacinar o quanto antes. Estamos trabalhando com afinco e dedicação. quero fazer um agradecimento especial a todos os prefeitos da Bahia por toda a dedicação desse ano, esse diálogo garantiu que a Bahia estivesse, graças a Deus, com as menores taxas do país de mortalidade”, afirmou.