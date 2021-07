Bahia recebe mais de 290 mil doses de vacina contra covid-19 neste fim de semana

A Bahia irá receber novos lotes com mais de 290 mil doses de vacinas contra a covid-19 entre esta sexta-feira (2) e sábado (3). As informações foram dadas pelo secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

“Uma remessa, com 107.640 doses do imunizante da Pfizer/BioNtech, que chegará hoje, às 20h30. A outra, com 185.250 imunizantes da Oxford/AstraZeneca, com previsão de chegada para amanhã (3), às 23h50”, escreveu Vilas-Boas.

Até o momento, 4.988.993 baianos foram vacinados com a primeira dose e e 1.879.013 pessoas na Bahia completaram o esquema vacinal contra o coronavírus no estado.