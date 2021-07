Bahia x Flamengo – Bahia busca reação na estreia de Renato Gaúcho no Brasileirão

Salvador, BA, 17 (AFI) – Depois da derrota para o São Paulo por 1 a 0 na última rodada, o Bahia busca sua reabilitação no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo domingo, às 18h15 (horário de Brasília), em Pituaçu, domingo, às 18h15), em Pituaçu. A partida é válida pela 12ª rodada da competição.

Em casa, o Bahia dos 18 pontos que disputou no Brasileiro, conquistou dez pontos – venceu Juventude, Santos e Atletico-PR e empatou com o Corinthians. O time baiano acabou derrotado em casa pelo Internacional e América-MG e está na sexta colocação, com 17 pontos.

O técnico Renato Gaúcho faz sua segunda partida no comando do Flamengo, porém, sua primeira no comando da equipe no Campeonato Brasileiro. O treinador estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia na quarta-feira, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

O Flamengo é o oitavo colocado do Brasileirão, com 15 pontos, mas tem apenas nove jogos, dois a menos que os concorrentes.

DESFALQUES

O Bahia terá que superar uma série de desfalques para passar pelo Flamengo. O volante Jonas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Autor de dois gols na competição e um dos destaques da equiope, o meia Thaciano deixou a equipe nesta semana. Ele acertou com o Altay Kulubu, da Turquia. O jogador de 26 anos pertencia ao Grêmio e estava emprestado ao clube baiano até o final da temporada.

Negociado ao Midtjylland, da Dinamarca, o zagueiro Juninho foi outro titular que deixou o Bahia nesta semana.

Em contrapartida, o técnico Dado Cavalcanti ganhou os reforços do atacante colombiano Hugo Rodallega e do meia argentino Lucas Mugni. Diante de tantas mudanças, o treinador optou pelo mistério para o duelo contra o Flamengo.

“As saídas e chegadas atrapalham a dinâmica de uma ideia de jogo que vinha sendo repetida. Eu não gosto de fugir da pergunta, mas não vou entregar a escalação. Deixo aberto todas as possibilidades. Essas prerrogativas poderão acontecer. Já temos um desenho, um esboço. Espero que nada de novo aconteça para escalarmos a melhor formação possível”, despista o treinador

Diego volta ao Flamengo

Na sua estreia no Brasileirão, Renato Gaúcho terá novidades. Willian Arão, desfalque diante do Defensa y Justicia por suspensão, está garantido neste domingo.

O meia Diego está recuperado de lesão e também joga em Salvador.

Em contrapartida, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique seguem de fora.

Destaque nos últimos jogos, o atacante Michael formará o ataque com Gabigol.