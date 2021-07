Bahia x Juventude – Tricolor tenta engrenar e impedir reabilitação do rival

Salvador, BA, 06 (AFI) – Vivendo altos e baixos no Campeonato Brasileiro, Bahia e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h, no estádio Pituaçu, pela décima rodada. Ambos tentam definir se brigarão pela parte de cima da tabela ou na luta contra o rebaixamento.

O Bahia tem 14 pontos e vem figurando na zona de Libertadores. O clube nordestino venceu, na última rodada, a Chapecoense por 2 a 0, e tem o segundo melhor ataque, com 17 gols, apenas atrás do Red Bull Bragantino, mas precisa melhorar o sistema defensivo, o terceiro mais vazado, com 13 sofridos.

O Juventude, por outro lado, vivia sua melhor fase no Brasileirão até perder para o Ceará por 2 a 0. Apesar do revés, soma 12 pontos, ainda com uma boa ‘gordura’ da zona de rebaixamento.

OLHO NO BAHIA!

O técnico Dado Cavalcanti ganhou um reforço importante para o duelo. Após cumprir suspensão automática, o atacante Rossi retorna ao time titular. Por outro lado, o treinador não poderá ter o zagueiro Conti e o meia Índio Ramirez, ambos continuam vetados pelo Departamento Médico.

O treinador indicou uma dúvida durante as atividades. Rodriguinho poderá ser preservado devido à sequência de jogos. Caso isso aconteça, Maycon Douglas seria escalado no lugar.

“Vejo uma evolução muito grande. Espero que essa regularidade de transição defensiva permaneça em casa, porque a gente vai precisar mais, e a gente consiga, assim, ter o equilíbrio necessário para vencer nossos adversários”, falou o treinador.

COMO VEM O JU?

Do lado do Juventude, Marquinhos Santos poderá contar com o zagueiro Vitor Mendes e o volante Jadson, ambos ficaram de fora diante do Ceará por suspensão. O treinador indicou que ambos iniciarão entre os titulares do torneio.

Por outro lado, Guilherme Castilho está suspenso e não poderá atuar. Marquinhos Santos também poderá contar com o goleiro Douglas, ex-Bahia, e com Jadson, que rescindiu com o Cruzeiro e chegou a ser utilizado frente ao Ceará.

“O trabalho vem evoluindo. Taticamente não deixamos nada a desejar para Palmeiras, Flamengo, Santos e Athletico-PR. O Juventude tem se mostrado nesse patamar e crescido a cada jogo”, falou Marquinhos Santos.