Bahia x Sport – Para espantar a crise no Brasileirão

Salvador, BA, 31 (AFI) – Longe de viver seus melhores dias no Campeonato Brasileiro, Bahia e Sport se enfrentam neste domingo, às 18h15, no estádio Pituaçu, pela 14ª rodada. Apesar de terem isso em comum, os objetivos são outros. O clube baiano quer se aproximar do G-6, enquanto seu rival sonha em se distanciar da degola.

O Bahia vem de três derrotas consecutivas e viu a pressão aumentar em cima de Dado Cavalcanti, ainda mais após a derrota diante do Atlético Mineiro, por 2 a 0, na Copa do Brasil. Na última rodada do Brasileirão, perdeu para o time mineiro, por 3 a 0, e ficou com 17 pontos.

O Sport, por outro lado, ficou no empate sem gols diante do Ceará e chegou aos 11 pontos, brigando ponto a ponto contra o rebaixamento. O time pernambucano sofre com salários atrasados , que tem abalado a equipe.

COMO VEM O TRICOLOR?

Pressionado com a sequência de maus resultados, a pior desde sua chegada, Dado Cavalcanti tenta dar um ponto final aos 11 tropeços consecutivos. O treinador contará com Maycon Douglas, que ficou de fora do embate na Copa do Brasil. Em relação ao último jogo do Brasileirão, Luiz Otávio e Daniel estão de volta.

Dado levou apenas uma dúvida para o duelo e é em cima de Rodriguinho. Com Maycon Douglas, o atleta deve ser deslocado para o meio de campo, mas ainda disputam com Jonas uma posição entre os titulares.

Bahia e Sport se enfrentam neste domingo

“Lógico que incomoda uma sequência negativa, de gols tomados e gols não feitos. Mas voltamos a jogar e ter mais posse de bola. Quando temos a posse, as chances aparecem. Precisamos aproveitá-las no próximo jogo”, falou Dado.

E O LEÃO?

Umberto Louzer está tentando rodar o elenco para não perder mais jogadores por lesão, já que não está podendo contar com os lesionados Neilton, Sander, João Igor e Leandro Barcia. Ambos foram vetados pelo Departamento Médico, assim como o meia Thiago Neves e o volante Betinho.

Já Marcão Silva e Gustavo Oliveira estão suspensos. Ronaldo Henrique e Paulinho Moccelin são os prováveis substitutos. Luciano Juba e Ewerthon, que retornaram ao clube, estão à disposição do treinador e deverão ficar entre os suplentes.

“Infelizmente perdemos esses dois atletas, os dois não poderão viajar. Thiago com edema na panturrilha e Betinho com um trauma forte no joelho em um treinamento, então também está impedido de viajar conosco. Irão ficar fazendo tratamento intensivo pensando no próximo jogo, com o Bragantino”, falou Louzer.