Banco Bradesco está com mais de 50 vagas de emprego abertas; confira

O banco Bradesco está com mais de 50 vagas de emprego abertas em onze estados brasileiros para diversos cargos. Há oportunidades na Bahia.

Há vagas para diversos cargos como escrituários, analista de controladoria, analista de TI, departamento de marketing e estagiário.

Além do salário, aqueles que forem selecionados irão receber assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio creche, previdência privada e participação nos lucros da empresa. As inscrições podem ser realizadas através do site.

