O que é o Open Banking?

O Open Banking, ou sistema financeiro aberto. Sendo assim, é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central.

Ofertas personalizadas através do compartilhamento de dados

Conforme informa o BC, o acesso autorizado também se refere à movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco, de forma segura, ágil e conveniente.

Atualmente, o relacionamento do cliente com uma instituição bancária não é do conhecimento das demais. Sendo assim, o banco possui uma certa dificuldade de competir pelo cliente, oferecendo melhores serviços.

O que muda com o Open Banking?

Com a permissão de cada correntista, as instituições se conectam diretamente às plataformas de outras instituições participantes e acessam exatamente os dados autorizados pelos clientes.

No entanto, todo esse processo é feito em um ambiente seguro e a permissão poderá ser cancelada pelo cliente a qualquer momento.

Banco Central altera data de início da Fase 2 do Open Banking

Conforme informado oficialmente pelo BCB, atendendo pedido formal da estrutura de governança do Open Banking, dado que as instituições participantes estão finalizando os testes para a obtenção de certificações para homologação e registro de suas APIs, o Banco Central decidiu nesta data alterar o cronograma do início do lançamento da Fase 2 do projeto.

A segunda fase do Open Baking envolve o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais

A segunda fase do Open Baking envolve o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes, mediante seu prévio consentimento. Com isso, está sendo alterado esse início de 15 de julho para 13 de agosto de 2021.

Criação de novos canais de comunicação e de acesso a serviços financeiros

Além disso, o Open Banking é uma medida de longo prazo, sendo uma prioridade do Banco Central, segundo o BC informa em seu site.

Dessa forma, o Banco Central visa definir as condições para o sistema financeiro do futuro, mediante a criação de novos canais de comunicação e de acesso a serviços financeiros.

O Banco Central reforça o seu compromisso para que o Open Banking alcance os seus objetivos

Dessa forma, o Banco Central reforça o seu compromisso para que o Open Banking alcance os seus objetivos, no caso de maior concorrência, eficiência do sistema financeiro e inclusão financeira da população, permanecendo vigilante no processo de implementação, não economizando esforços para isso, conforme informações oficiais do BC.