Banco do Brasil dá desconto de até 77% em leilão de imóveis

O Banco do Brasil está preparando um leilão de imóveis com mais de 50% de desconto e já definiu a data para o evento. O leilão será na próxima sexta-feira (30), de forma online, e irá lotear 34 casas, apartamentos, terrenos, sala e um prédio comercial.

Os imóveis estão localizados em nove estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Amazonas, Maranhão, Pará e Paraíba. Um dos motivos para que o leilão crie tantas expectativas, é justamente pelo fato de os lances iniciais serem tão baixos.

Banco do Brasil já revelou os valores para os lances iniciais

O Banco do Brasil anunciou que os descontos dos imóveis vão chegar até 77%, com lances iniciais no valor de R$ 10.928,00. O imóvel mais barato em questão situa-se na Paraíba, com um pouco mais de 55 metros quadrados, na cidade de Itapororoca.

O maior desconto é para um terreno situado no interior do estado de São Paulo. Com um pouco mais de 250 metros quadrados, o imóvel terá valor inicial de R$ 45.273,00 e 20 dos 34 bens estão desocupados.

Para participar do leilão, os interessados devem ter no mínimo 18 anos de idade, tendo até esta próxima semana para se cadastrarem no site da Sato Leilões. É aconselhado ler todas as informações que estão no Edital antes de realizar qualquer lance.

Porque é interessante comprar um imóvel através de um leilão?

Uma das melhores condições para avaliar antes de comprar um imóvel, é justamente um terreno que já esteja desocupado, sem a necessidade de precisar entrar com uma ação de despejo.

Assim como em outros leilões de confiança, o Banco do Brasil deixou bem claro aos interessados todas as regras descritas em um edital. No Edital está constando a data do leilão, valor mínimo de lances, o estado em que se encontra cada um dos imóveis, despesas com taxas de condomínio e se existe alguma ação judicial.

Mesmo que seja possível fazer um lance mínimo, nunca se deve ir a um leilão com a intenção de comprar o imóvel pelo valor mais baixo, pois isso é quase o mesmo que acertar na loteria. Por isso, no edital é sempre importante verificar todas as condições e se realmente você terá condições de fechar o negócio.

Leilão do Banco do Brasil está sendo encarado como uma oportunidade

Já que o Leilão se trata de uma oportunidade oferecida por um banco, a compra dos imóveis contam com ofertas especiais. Mesmo em leilões anteriores, o Banco do Brasil já oferecia a possibilidade de desconto aos compradores.

Caso não seja possível adquirir o imóvel à vista, mesmo que você realize o lance vencedor, o BB permite que a compra seja feita em até 12x. Além do leilão de imóveis do Banco do Brasil, Santander e Itaú também estão se preparando para uma rodada de ofertas e com pelo menos 50% de desconto em todos os lances, parecido ao do seu concorrente.