Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso com 4.480 vagas

O Banco do Brasil prorrogou o período de inscrições para o concurso, inicialmente previsto para terminar nesta quarta-feira (28). Agora, com essa nova decisão, os interessados podem se inscrever até ás 23h59 do dia 7 de agosto. De acordo com o site JC Concursos, o novo prazo foi divulgado no Diário Oficial da União desta quarta e a decisão é válida para todos os públicos.

A prova está marcada para o dia 26 de setembro e as avaliações serão objetiva e discursiva, com duração de 5 horas. Em caso de dúvidas, as pessoas podem obter mais informações com a banca por meio do telefone 0800 701 2028, além do e-mail concursos@cesgranrio.org.br.