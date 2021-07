Banco Inter atinge a marca de 12 milhões de clientes

O Banco Inter divulgou nesta segunda-feira (13) que atingiu a marca de 12 milhões de clientes no segundo trimestre de 2021. Desta forma, o banco digital adquiriu um crescimento de 18% em sua base trimestral.

A instituição bancária, que lançou sua conta Digital Intermedium em 2015, tornando-se o primeiro banco digital do Brasil, também informou que foram transacionados 9,4 bilhões de reais em cartões nesse período. Portanto, houve uma alta de 217% entre um ano e outro, bem como 24,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

Plataforma de investimentos do Banco Inter

Segundo informações divulgadas pela instituição, o Banco Inter atingiu aproximadamente 1,7 milhão de investidores no segundo trimestre do ano. Sendo assim, houve uma alta de 120% em relação ao ano anterior. O banco digital afirmou que esse número representa cerca de 14% de sua base total de usuários.

O Banco Inter possui uma plataforma de investimentos onde é possível realizar todas as operações de maneira 100% digital. Por meio da plataforma, o cliente pode entender um pouco mais sobre os diversos tipos de investimentos, de forma que possa escolher o investimento que melhor se enquadre com seu perfil e objetivos futuros.

De acordo com a fintech, existem inúmeras vantagens em realizar investimentos por meio das plataformas Inter. A possibilidade de receber parte das taxas de administração e performance de volta, bem como o acesso à análise e projeções sobre economia com os relatórios do Banco Inter são algumas dessas vantagens.

Possibilidades de seguros do banco digital

O Banco Inter também informou que houve um crescimento de 342% no número de clientes ativos em carteira entre o primeiro trimestre de 2021 e o mesmo período do ano anterior. Atualmente, a instituição bancária possui cerca de 532 mil clientes que utilizam os serviços de seguro disponibilizados pelo banco digital.

A fintech possui inúmeros serviços de seguro. No site do Banco Inter é possível conhecer um pouco mais sobre cada modalidade. Além disso, com a Plataforma de Proteção Inter, os clientes podem descobrir quais serviços são mais adequados para seu estilo de vida. Confira alguns dos seguros disponibilizados pelo Inter:

Seguro auto completo;

Seguro auto danos a terceiros;

Seguro residencial;

Seguro viagem;

Seguro odontológico, entre outros.

Cashback no Inter Shopping

O Banco Inter ainda divulgou que no segundo trimestre de 2021, foram transacionados 774 milhões de reais no Inter Shopping. A plataforma do banco teve um aumento de 531% ano a ano com a medida de GMV. Desta forma, atingiu a marca de 2,5 bilhões de reais nos últimos 12 meses.

Com o Inter Shopping, ao finalizar a compra os usuários recebem parte do dinheiro de volta direito em sua conta. De acordo com o site, para receber o cashback não existe a necessidade de possuir uma conta no Banco Inter, basta utilizar o aplicativo de compras criado pelo banco digital.

Ademais, a plataforma criada pelo Banco Inter conta com alguns dos maiores lojistas do país, como o Submarino e as Lojas Americanas. Segundo informações disponibilizadas pelo banco digital, o cashback cai em 30 dias nas contas Inter e entre 45 a 120 dias em outras instituições bancárias.