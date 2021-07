Bangu-RJ 1 x 1 Inter de Limeira-SP – Disputa quente em Moça Bonita acaba com empate no placar e nas expulsões

Rio de Janeiro, RJ, 24 (AFI) – Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D, a partida quente entre Bangu-RJ e Inter de Limeira-SP acabou em 1 a 1 no resultado e nas expulsões. Os donos da casa abriram o placar com Rochinha e Vançan, de pênalti, deixou tudo igual. Quanto aos cartões, o técnico Dyego Coelho do time paulista e o zagueiro Vinícius Matheus pelos cariocas.

O empate foi pior para o Bangu, que ficou na quinta posição com 9 pontos, dois da quarta ocupada pelo Cianorte-PR. Caso conquistasse a vitória, estaria no G4. A Inter permanece na vice-lanterna do Grupo A7 com sete pontos e à frente apenas do São Bento-SP (cinco).

DONOS DA CASA APROVEITAM A CHANCE

A etapa inicial foi bastante equilibrada em Moça Bonita. Apesar dos visitantes ficarem mais com a bola, os dois times criaram, principalmente pelo meio, e assustaram. A Inter acertou a tarde, porém, só o Bangu movimentou as redes. Duas vezes.

Na primeira, Luis Araújo apareceu sozinho dentro da área e chutou na saída de Rafael Pin. Antes da bola chegar às redes, porém, o gol já era anulado por conta de impedimento do camisa 10.

Aos 42 minutos, depois de um bate-rebate, Santarém passou pela defesa e finalizou cruzado. O goleiro Rafael Pin espalmou, mas para dentro da área. Rochinha foi mais rápido que os zagueiros e completou.

EQUILÍBRIO VIRA TENSÃO E EMPATE SÓ NO PÊNALTI

No segundo tempo, o equilíbrio se manteve até os 15 minutos. O Bangu, mesmo com a vantagem, não abandonou o ataque e levou bastante perigo a Rafael Pin. A Inter, na busca pelo empate, pressionou e fez Paulo Henrique trabalhar com frequência.

O nervosismo e a pressão em cima da Inter fizeram o treinador Dyego Coelho se descontrolar. Depois de muita reclamação, o árbitro levantou o cartão vermelho para o comandante.

Estava difícil superar o goleiro do time carioca. Nada como um pênalti, então, para ajudar. Gui Mendes ganhou a disputa dentro da área e foi derrubado. Na cobrança, Daniel Vançan deslocou Paulo Henrique e empatou a partida. Chance mesmo não teve até o apito final, mas o jogo ficou quente e Vinícius Matheus foi expulso também ao levar o segundo amarelo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, os dois times voltam a campo no sábado (31) em São Paulo. O Bangu viaja até o Canindé para enfrentar a líder Portuguesa-SP às 19 horas. Mais cedo, às 17 horas, a Inter recebe, em Limeira, o Boavista-RJ.