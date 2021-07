Bangu-RJ 2 x 1 Portuguesa-SP – Lusa dorme, perde do ex-lanterna e vê G4 ameaçado!

Rio de Janeiro, RJ, 10 (AFI) – A Portuguesa deu uma baita bobeira no Moça Bonita, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, ao levar a virada do Bangu pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Raphael Luz abriu o marcador para os paulistas, mas Caio Cezar e Luís Araújo viraram para os cariocas.

Os dois gols do Bangu saíram em um intervalo de quatro minutos no segundo tempo, aos 35 e aos 39 minutos. Essa foi a primeira vitória do Bangu no Grupo A7. O resultado tirou o clube da lanterna e o colocou em sexto lugar com cinco pontos, a quatro da Lusa, que fecha o G4.

LUSA ILUMINADA!

A Portuguesa estava fora de casa, mas tomou as iniciativas em Moça Bonita. Aos 10 minutos, Tito mandou um petardo e exigiu boa defesa de mão trocada de Pedro Henrique. Aos 20 minutos, o Bangu respondeu em cabeçada de Luís Araújo. Ele entrou no meio da zaga e testou. A bola assustou.

Aos 34 minutos, lance polêmico no Rio de Janeiro. Após boa troca de passes, Marzagão recebeu na entrada da área e acertou um chutaço. O gol, porém, foi anulado pela arbitragem. Três minutos depois, contudo, não teve jeito. Tito cruzou da esquerda e Raphael Luz apareceu na pequena área para desviar para o fundo das redes.

VIRADA!

No segundo tempo, a Portuguesa parou de jogar. O time paulista ficou satisfeito com o placar e tentou administrar o resultado. Tanto é verdade que o goleiro Dheimison foi amarelado por fazer “cera”. O Bangu, por outro lado, foi para cima.

Aos 33 minutos, Miller recebeu na área e bateu firme. A bola passou perto. Na sequência, aos 35, Caio Cezar aproveitou bola desviada dentro da área e apenas completou para as redes. Quatro minutos depois, Luís Araújo fez jogadaça, cortou o zagueiro e, da entrada da área, bateu rasteiro, no cantinho, sem chance para Dheimison.

PRÓXIMOS JOGOS

Na sétima rodada, o Bangu enfrentará outro rival paulista, desta vez, a Inter de Limeira, no sábado, 17 de julho, às 17 horas, no Major Levy Sobrinho. No mesmo dia, mas às 19 horas, a Portuguesa pegará o Boavista no Canindé, em São Paulo.