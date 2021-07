Bangu-RJ x Inter de Limeira – Em reedição da última rodada, cariocas tentam seguir com a vantagem

Limeira, SP, 23 (AFI) – Em lugares parecidos na tabela, Bangu e Inter de Limeira se encontram neste sábado, às 15, no Estádio Moça Bonita, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Esta será uma reedição da rodada passada, quando os cariocas levaram a melhor com uma vitória por 1 a 0.

O Castor está na quinta colocação com oito pontos; Já a Inter, é a sétima colocada com seis pontos.

REFORÇOS NA INTER

Na quinta-feira, O zagueiro Helder e o atacante Denilson, que pertencem ao Palmeiras, chegaram por empréstimo até o final da competição nacional. Eles já foram integrados e a diretoria está tentando regularizá-los para poderem entrarem em campo.

NOVIDADES NO ATAQUE

Denilson, de apenas 20 anos também chegou esta semana está apto para entrar em campo.

CRAQUE ITALIANO?

Na véspera co confronto, o time anunciou a chegada do atacante Roberto Baggio, de 25 anos.

TREINAMENTO

Na manhã desta sexta-feira, o time encerrou a preparação para o duelo em treino comandado pelo técnico Felipe Loureiro.