BAT Brasil anuncia abertura de vagas para trainees

A BAT Brasil, uma indústria de cigarros brasileira, atual subsidiária da British American Tobacco, anunciou a abertura de vagas para trainees em seu programa internacional Global Graduate. Há chances para atuação nas áreas de Marketing, Finanças, Leaf e Operações, com salário inicial de R$ 8.310, além de um pacote de benefícios competitivo.

Podem participar profissionais formados entre julho de 2018 e julho de 2021 em diferentes cursos de graduação, com conhecimento avançado em inglês e disponibilidade para viagens e mudanças para outras regiões do país. Inicialmente, as vagas são para Santa Cruz do Sul (RS), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Além da capacitação técnica, os candidatos deverão ser engajados, responsáveis, ter espírito empreendedor e vontade de deixar sua marca e causar um impacto positivo no mundo.

Durante os 12 meses do programa, os contratados terão a oportunidade de desenvolver habilidades excepcionais e vivenciar o dia a dia da operação ao lado de grandes nomes do mercado. Ainda, os trainees contarão com um mentor individual e e duas semanas de imersão on-line na universidade corporativa da empresa. Como se candidatar

Como participar do processo seletivo

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis no Programa Global Graduate deverão acessar a página de vagas da BAT Brasil, disponível aqui, para cadastrar o currículo e efetivar a inscrição. Serão aceitas candidaturas até 11 de agosto.

O processo seletivo será composto por cinco etapas, sendo teste online, análise de currículo, vídeo-entrevista, dinâmica de grupo, teste de inglês e entrevista final.

