BDO tem vagas de emprego em São Paulo; veja cargos

BDO tem vagas de emprego abertas para colaboradores de diferentes áreas de especialização em São Paulo. São mais de 44 oportunidades onde, para se candidatar, é necessário ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa. Veja, a seguir, quais são os cargos ofertados!

BDO tem vagas de emprego para diferentes funções

A BDO Brazil divulgou mais de 44 novas oportunidades de emprego para profissionais de diversas áreas de atuação em São Paulo. Dentre as vagas, estão os cargos a seguir:

Consultor de Labor Due Diligence (Transaction Advisory trabalhista);

Trainee Auditoria Contábil;

Analista Fiscal;

Consultor de Segurança da Informação;

Gerente de Due Diligence Contábil/ Financeira;

Trainee Auditoria Contábil;

Sênior de Auditoria tributária.

Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza aos funcionário, benefícios de convênio médico, convênio odontológico, auxílio academia, vale refeição, vale transporte, seguro de vida e adicional por fluência do inglês (sujeito a teste).

Como se candidatar

A BDO tem vagas de emprego disponíveis em São Paulo. Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados precisam acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

