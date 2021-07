Beatriz Ferreira vence estreia e avança às quartas do boxe feminino

Com isso, a pugilista fica a apenas uma vitória de garantir, no mínimo, uma medalha de bronze. Na primeira luta, pelas oitavas de final, Beatriz pasosu por Shih-Yi Wu, de Taipei, por decisão unânime dos juízes. Como era esperado vitória foi tranquila.

A atleta agora sobe no ringue no próximo dia 3 e espera o confronto entre a uzbeque Raykhona Kodirova e Naomie Yumba, da República Democrática do Congo para definir a adversária.