Bebê de 2 anos morre afogado, casal de namorados assassinado; veja destaques do fim de semana

Quer saber as notícias que foram destaque no fim de semana? O Alagoas 24 horas traz um resumo dos principais fatos noticiados pela agência de notícias desde o último sábado (24). Na praia do Francês, um bebê de 2 anos, que estava sob a custódia de uma advogada, morreu afogado na piscina de casa. A…

Quer saber as notícias que foram destaque no fim de semana? O Alagoas 24 horas traz um resumo dos principais fatos noticiados pela agência de notícias desde o último sábado (24). Na praia do Francês, um bebê de 2 anos, que estava sob a custódia de uma advogada, morreu afogado na piscina de casa. A mulher foi presa acusada de abandono de incapaz.

Em Luziápolis, uma adolescente de 15 anos e o seu namorado, de 19 anos, foram assassinados a tiros dentro da residência da menor. Informações extraoficiais dão fala que o crime pode ter motivação passional.

Um caminheiro sofreu amputação da perna depois de se envolver em um acidente no interior do Estado. Confira estas e outras notícias do fim de semana:

Jovem de 20 anos é encontrado morto com marcas de pauladas e tiros

Menina que teve 40% do corpo queimado após explosão de celular morre no HGE

Motorista embriagado é flagrado dirigindo na contramão em Ponta Verde

Polícia flagra festa privada com quase 200 convidados em Maceió

Casal de namorados é assassinado em cidade do interior de AL

Fracassam novas buscas pela menina Maria Clara em Maceió

Homem é assassinado com 8 tiros de pistola em Maceió

Colisão frontal deixa quatro pessoas feridas e uma morta na AL 110

Advogada é presa após bebê de 2 anos que estava sob sua tutela morrer afogado

Motocicleta fica incinerada após colisão com carro de passeio

Motorista de veículo que matou dois motociclistas tem prisão decretada pela Justiça

Mulher é baleada durante culto em centro de umbanda