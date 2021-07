Beleza natural: Paolla Oliveira posa sem maquiagem para revista

A atriz Paolla Oliveira, considera uma das artistas mais bonitas do Brasil, resolveu participar de um um ensaio fotográfico inovador. A musa de 39 anos posou sem maquiagem ou retoques para a revista WOW, exibindo toda sua beleza natural. Segundo diretor criativo, esta será a primeira capa de revista totalmente natural do Brasil.

Algumas fotos já foram publicada no Instagram e nelas é possível ver Paolla bastante a vontade em uma praia. Segundo os profissionais a frente da produção, o fotografo Brunno Rangel e o diretor criativo de Marcelo Feitosa, a única técnica utilizada no Photoshop foi a de coloração. De resto, tudo 100% natural.

Ao publicar as fotos no Instagram o diretor escreveu: “Paolla Oliveira é a primeira capa brasileira com uma celebridade sem maquiagem e sem retoque de #photoshop (somente coloração)”. Confira: